Ünlü Futbolcunun Evini Cinsel Fantazi Merkezine Çevirdiler

İngiltere'nin efsane futbolcularından Frank Lampard'ın, yatırım amaçlı satın alıp daha sonra kiraya verdiği bir evin seks zindanına dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

CİNSEL İÇERİKLİ FİLMLERİN ÇEKİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kişisel antrenör olarak tanınan Davina Ward ünlü futbolcunun evini kiralayıp, evde kokain sattığı ve para karşılığında cinsel fantazi tutukunlarına hizmet verdiği ayrıca da ev içinde cinsel içerikli filmler çektiği ortaya çıktı.

FUTBOLCUNUN OLAYDAN HABERİ YOKMUŞ

Ünlü futbolcunun avukatı, Lampard'ın bu olaydan haberinin olmadığını ve kendilerinin gerekeni yapacaklarını ifade etti. Lampard'ın malikanesine de yakın olduğu bilinen evin yaklaşık 2 milyon pound (Yaklaşık 15 bin 650 lira) değerinde olduğu ve Davina Ward'un ev için ayda 3 bin 400 pound kira ödediği öğrenildi.

Frank Lampard'ın sahada çekilmiş bir fotoğrafı: