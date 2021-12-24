Ünlü fast-food zincirinde skandal olay! Kovadan pişmiş tavuk kafası çıktı - Haberler
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Ünlü fast-food zincirinde skandal olay! Kovadan pişmiş tavuk kafası çıktı

Ünlü fast-food zincirinde skandal olay! Kovadan pişmiş tavuk kafası çıktı
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

İngiltere'de dünyaca ünlü bir fast food zincirinde mide bulandıran bir olay meydana geldi. Londra'da evine yemek siparişi veren kadının kanat bulmayı beklediği paketinden pişmiş tavuk kafası çıktı.

Türkiye'de de şubeleri bulunan dünyaca ünlü fast-food zincirinin İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir şubesinde skandal bir olay yaşandı.

Restorandan evine sipariş veren bir kadın, evine gelen paketi açtığında hayatının şokunu yaşadı. Medyada yer alan haberler e göre Gabrielle adlı kadının paketinden pişmiş bir tavuk kafası çıktı.

Sosyal medya platformlarından birine mesaj bırakan Gabriella, "Kanat menümde bir tavuk kafası buldum. Beni yemeğimden soğuttu" ifadelerini kullandı. Bir kullanıcı "En azından gerçek olduğunu biliyorsun" yorumunu yaparken, bir başkası ise "Gerçekten zamanda iki dakika geri gitmek isterdim" yazdı.

Söz konusu şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Durum karşısında şaşkınlık yaşadık. Basitçe söylemek gerekirse, biz gerçek tavuk sunuyoruz -ve bundan ötürü gurur duyuyoruz, ancak bu açıkça, tedarikçilerimiz, ortaklarımız ve her şeyi restoranlarımızda taze hazırlayan ekiplerimizle birlikte yürüttüğümüz sıkı süreçler ve kontrollerden kaçmış."

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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