Ünlü Diyetisyen Ender Saraç, Korona virüs şüphesiyle karantinaya alındı
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Ender Saraç, Diyetisyen, İstanbul, Güncel

Ünlü Diyetisyen Ender Saraç, Korona virüs şüphesiyle karantinaya alındı

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınının başladığı ilk günden itibaren salgından nasıl korunacağını katıldığı yayınlarda anlatan ünlü Diyetisyen Ender Saraç, Korona virüsü şüphesi ile karantinaya alındı.

19.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:33
Ünlü Diyetisyen Ender Saraç, Korona virüs şüphesiyle karantinaya alındı

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınının başladığı ilk günden itibaren salgından nasıl korunacağını katıldığı yayınlarda anlatan ünlü Diyetisyen Ender Saraç, Korona virüsü şüphesi ile karantinaya alındı.

Ünlü Diyetisyen Ender Saraç, Pazartesi günü rahatsızlanarak İstanbul'da bir hastaneye başvurdu. Saraç, daha sonra tahlilleri yapılmak üzere Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirildi. Tahlil sonuçları henüz çıkmayan Saraç, Korona virüs şüphesi ile karantinaya alındı. Saraç'ın karantina altında olduğunu ise eşi Benan Saraç, bir televizyonda yayınlanan programa telefon ile bağlanarak duyurdu.

Benan Saraç, "Bilgi kirliliğinin önüne geçmek için canlı yayına bağlandım. Pazartesi günü akşam eşim bir rahatsızlık yaşadığını dile getirdi. Bana da çok fazla açıklama yapmadı. Ben de göremedim. Aynı günün akşamı kendisi hastaneye giderek genel bir kontrol yaptırmak istedi. Daha sonra konuştuğumda bana üst solunum yolu problemi yaşadığını belirtti. Semptom ilerlemeden risk almak istemedi. Kontrole gitti, bu testi kendi isteği ile yaptırdı. Testin yapılması için başka bir hastaneye yönlendirildi. Bu testin sonucu çıkana kadar da orada beklemeye devam ediyor" dedi.

"Sonuç çıkana kadar orada kalacak"

Sosyal medyada eşi ile ilgili yapılan paylaşımlara tepki gösteren Saraç, "Sosyal medyada yalan yanlış çok haber yapıldı. Solunum cihazına bağlı değil. Test sonucu pozitif çıkmış değil. Bize de ulaşmış değil. Biz hukuki anlamda bu haberlerle ilgili yapılması gerekeni yapacağız. Kendisi çok duyarlı davrandı. Şu an sonucu bekliyoruz. Sonuç çıkana kadar orada kalacak. Sosyal medyada yapılan yorumlar çok can sıkıcı duruyor. Böyle zor bir süreçten geçtiğimiz dönemde yine sağduyuyu elden bırakmamız gerekiyor. Biz millet olarak bunun üstesinden geleceğiz. Bu tür paylaşımlar halkı galeyana getiriyor. Herkes moralini yüksek tutsun. Doktorlarımıza güveneceğiz. Devletimize güveniyoruz. Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Eşim bunun da üstesinden gelecektir" açıklamasını yaptı.

Saraç, "Eşimle iletişim kuruyoruz. Kendisi ile bu sabah görüştük. En son yüz yüze Pazartesi akşamı gördüm. Eşim yurt dışına çıkmadı. Ender kendisi başhekim ile de görüştü. Sonuç hala elimize ulaşmadı. Başvuruda bulunan çok kişi varmış. Sonuçların gecikmesi normal diye düşünüyorum. Sakinliğimizi koruyalım, moral bozmayalım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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