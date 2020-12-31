Ünlü Çinli sosyal medya fenomeninin Tibet'te öldüğü açıklandı
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Ünlü Çinli sosyal medya fenomeninin Tibet'te öldüğü açıklandı

31.12.2020 08:53 | Son Güncelleme: 31.12.2020 08:57
Ünlü Çinli sosyal medya fenomeninin Tibet'te öldüğü açıklandı

"Glacier Bro" lakaplı Çinli sosyal medya fenomeni ve çevreci Wang Xiangjun'un, Tibet'te buzul şelaleye tırmanırken düşerek öldüğü tahmin ediliyor.

"Glacier Bro" lakaplı Çinli sosyal medya fenomeni ve çevreci Wang Xiangjun'un, Tibet'te buzul şelaleye tırmanırken düşerek öldüğü tahmin ediliyor. Xiangjun, buzulları araştıran ve çekimler yapan bir çevreci olarak biliniyordu. 

Tibet'te 20 Aralık'ta bir buzul şelalesini araştırırken ortadan kaybolan, "Glacier Bro" lakaplı Çinli sosyal medya fenomeni ve çevreci Wang Xiangjun'un, sosyal medya hesabından Cumartesi günü yapılan açıklamada ünlü fenomenin öldüğü duyuruldu.  Wang Xiangjun'un Tibet'in kuzeyindeki Lhari ilçesinde bir buzul şelalesine tırmandığını ve bu sırada kaza geçirdiği açıklandı. Yetkililerin, Wang Xiangjun'un cansız bedenini aradığı belirtildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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