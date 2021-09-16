Ünlü çiftten aşk dolu pozlar!
Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan Ecem Çırpan ile Selami Şahin'in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu Lider Şahin, aşk tatiline çıktı. Tatilden karelerini de sosyal medyadan paylaştı.
Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan, Selami Şahin'in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu Lider Şahin ile geçen kış aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililerin bir hafta önce başlayan tatili tüm hızıyla devam ediyor. Denizin güneşin tadını çıkarıyorlar.
Ecem Çırpan, Lider Şahin'in Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafın altına "Nerden baksan Amazon" yorumunu yaptı. Lider anında şu karşılığı verdi: "Kaç kurtar kendini!"