Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
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Ünlü çiftten alkışlanacak hareket

Güzel manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, geçtiğimiz gün ilik nakli olan minikler için iki ünite kan bağışladı.

24.02.2020 21:41 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:41
Ünlü çiftten alkışlanacak hareket



Güzel 'nın eşi , geçtiğimiz gün ilik nakli olan minikler için iki ünite kan bağışladı. Şallı da eşinin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak, 7'den 70'e herkesi kan bağışına çağırdı. Örnek aşıklar, takipçilerinden büyük alkış aldı. Geçtiğimiz sevgililer gününde eşine romantik jestler yapan Uğur Akkuş ile Ebru Şallı'nın ilişkisi herkesin takdirini topluyor.& ;

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Kaynak: Snob Magazin

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