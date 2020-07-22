Ünlü çiftin bodrum tatili! Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Demet Şener ile Cenk Küpeli, Bodrum tatiline çıktı.

Demet Şener, kızı İrem'le oğlu Ömer'i babaları İbrahim Kutluay'a gönderdi, eşi Cenk Küpeli'yle baş başa tatile çıktı. Hürriyet'ten Ali Keser'in haberine göre, Bodrum'a giden çift, önceki gün Turgutreis'te konakladıkları otelin plajındaydı. Sahilde el ele objektife yansıyan ikili, deniz ve güneşin tadını çıkardı.Çifte akşam yemeğinde Şener'in abisi ve yeğeni de eşlik etti.





Kaynak: Snob Magazin