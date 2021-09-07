Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi!

Dünyaca ünlü çift Cardi B ve Offset'in ikinci çocuğu dünyaya geldi. 28 yaşındaki Cardi B, oğlunun doğum haberini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu. İşte detaylar...

Rap şarkıcısı Offset ile evli olan Cardi B, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Kulture Kiari adında bir kızı olan şarkıcı çiftin bu defa bir oğlu oldu.

28 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Cardi B, Instagram hesabından bir fotoğraf yayınlayarak doğum haberini takipçileriyle paylaştı.

Fotoğrafta hastane yatağında kucağında bebeğiyle görülen Cardi B'nin yanında eşi ve çocuklarının babası Offset de bulunuyor.

Cardi B, minik oğlunun 4 Eylül'de dünyaya geldiğini belirtti.

Cardi B ile 29 yaşındaki Offset, sahnede nişanlanmalarından bir ay sonra, Eylül 2017'de, gizlice evlenmişti. Kızları Kulture Temmuz 2018'de dünyaya gelmişti.

Kaynak: Snob Magazin