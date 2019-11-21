Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
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Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor

MAK Araştırma Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, katıldığı bir canlı yayında erken seçim tarihini açıkladı. Kulat, "Ankara siyasetinde ortam ısınmaya başladı. Kulislerde 2020 Kasım'ı için erken seçim konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

21.11.2019 20:05 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:16
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor

Günlerdir konuşulan erken seçim tartışmalarıyla ilgili MAK Araştırma sahibi , dikkat çeken ifadeler kullandı. Bizim TV'de Lale Özan Arslan'ın programına konuk olan Mehmet Ali Kulat, 2020'nin Kasım ayında bir seçim olacağını söyledi.

Muhalefet partileri CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nden arka arkaya erken seçim açıklamaları geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim için hazır olduklarını söylerken, İYİ Parti'den ise parlamenter sisteme dönerek erken seçime gidilmesi gerektiği bildirildi. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da en geç 2 sene içinde erken seçim yapılabileceğini dile getirdi.

"ANKARA KULİSLERİNDE 2020 KASIM İÇİN ERKEN KONUŞULUYOR"

Bu açıklamaların adından erken seçim iddialarıyla ilgili konuşan Kulat, erken seçimin Cumhurbaşkanı tarafından istenmesi gerektiğini belirterek, "Ankara'da havalar son derece soğumaya başladı. Siyasette ise ortam ısınmaya başladı. Zaten bu durum beklediğimiz bir durumdu. Ankara kulislerinde 2020 Kasım'ı için erken seçim konuşuluyor. Bu konuşmanın matematiksel karşılığını bulabilmek için Cumhur İttifakı'nın bu konuda adım atması gerekiyor. Matematiksel Meclis verileri bunun Cumhurbaşkanı'nın istemesi gerektiğini söylüyor. AK Parti'nin bir sahanın nabzını dinlediği ve bundan sonra karar vereceğini söylüyor" dedi.

MAK Araştırma sahibi Mehmet Ali Kulat

Haber Videosu: Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
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