Ünlü aktris Jean Hale 82 yaşında hayatını kaybetti

Oyuncu Jean Hale, Santa Monica'da öldü. 82 yaşındaki Hale'in ailesi tarafından yapılan açıklamada oyuncunun doğal nedenlerden öldüğü belirtildi.

Jean hale kimdir?

1960 ve 70'lerde 60'ın üzerinde sinema filmi ve dizide rol alan Hale, kariyerine model olarak başladı. Daha sonra New York'ta Fifth Avenue'de yürürken sinema yapımcıları tarafından keşfedilen Hale, ilk defa 1963'te "Violent Midnight"ta oynadı. Hale, James Coburn ile rol aldığı "In Like Flint" filmiyle de dünya çapında tanınmaya başladı.

