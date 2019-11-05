Ünlü aktör Keanu Reeves, 9 yaş küçük sevgilisi Alexandra Grant ile el ele görüntülendi

05.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:52

Matrix ve John Wick filmlerinin yıldız oyuncusu Keanu Reeves, uzun süredir bir kadınla görüntülenmemişti. Özel hayatı en çok merak edilen isimlerden olan ünlü aktör hayranlarına büyük bir sürpriz yaparak aşk yaşadığı sevgilisi Alexandra Grant, birlikte kırmızı halıda görüntülendi.

EL ELE GELDİLER

Dünyanın en sevilen aktörlerinden olan ve filmleri gişe rekoru kıran 55 yaşındaki ünlü oyuncu Keanu Reeves,46 yaşındaki sevgilisi Alexandra Grant ileLos Angeles'ta Cumartesi akşamı gerçekleştirilen LACMA Art + Film Gala Presented By Gucci etkinliğinde boy gösterdi. Oldukça mutlu görünen çift,birlikte olduklarını açıklayıcı bir söz sarf etmediler, ancak kırmızı halıya el ele katıldılar.

BİR TÜRLÜ GÖRÜNTÜ VERMİYORDU

Mütevazı yaşantısıyla dikkat çeken Hollywood yıldızının yıllarca sevgilisi olduğu biliniyordu ancak bir türlü görüntülenemiyordu.

BİRLİKTE İKİ KİTABA İMZA ATTILAR

Grant ve Reeves, birlikte iki kitaba imza attı. Ode To Happiness ve Shadows kitapları Keanu Reeves tarafından yazılırken Alexandra Grant tarafından çizimleri yapılmıştı. Reeves'in daha önce de Cameron Diaz, Sandra Bullock ve Charlize Theron gibi isimlerle de ilişki yaşadığı konuşulmuştu.