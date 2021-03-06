Unlost ile Röportaj Adam arasında heyecanlandıran iddia
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Unlost ile Röportaj Adam arasında heyecanlandıran iddia

06.03.2021 20:16 | Son Güncelleme: 06.03.2021 20:20
Unlost ile Röportaj Adam arasında heyecanlandıran iddia

Half-Life, "Unlost vs Röportaj Adam" mı geliyor?

Unlost, canlı yayında Röportaj Adam olarak bilinen Mahsun Karaca'yı arayarak Half-Life oynamaya davet etti. 49-0 avans vereyim beni bir kere vur sen kazan dedi.

Unlost canlı yayında Röportaj Adam'ın videosunu izlerken Röportaj Adam'ı aradı ve Half-Life'da Vs atmak istediğini söyledi. Mahsun önce 20-0 avans ver seni 30 kere vurur kazanırım dedi ancak, sonrasında bu kararından vazgeçti. Daha sonra Unlost 49-0 avans vereyim öyle oynayalım dedi ve Mahsun da "Bir kere de vuramayacaksak" diyerek oynamayı kabul etti.

Karşılaşmanın ne zaman olacağı henüz kesin değil fakat telefonla konuşurken, Mahsun önümüzdeki hafta Perşembe'den sonra oynayabileceğini söyledi.

Kaynak: Playerbros

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