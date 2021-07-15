Unknownpros Wild Rift kadrosunu duyurdu!

Espor ekosistemine hızlı bir giriş yapan espor organizasyonu Unknownpros Wild Rift kadrosunu duyurdu.

Espor organizasyonlarının hızlı bir giriş yaptığı League of Legends'ın mobil versiyonu Wild Rift, organizasyonların ilgisini bir hayli çekmiş görünüyor. Riot Games'in düzenleyeceği 300.000 Euro ödüllü Origin Series ise bu oyunu çekici kılan taraf gibi görünüyor.

Unknownpros'un Wild Rift İçin Anlaştığı Kadrosu

Efe "Nyrone" Seymen (Üst Koridor)

Ali "Mandos" Bahadır (Ormancı)

Erkan "Nexus" Yontar (Orta Koridor)

Ekin "Hidan" Olkan (Alt Koridor)

Hasan Can "Egra" Korkut (Destek)

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz, şans sizinle olsun!

Kaynak: Playerbros