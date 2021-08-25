Unknownpros ekibi Wild Rift kadrosundan iki kişi ile yollarını ayırdı

Unknownpros, oyuncuların profesyonel olmayan davranışlarından ötürü takımdan ayrıldıklarını açıkladı.

Unknownpros organizasyonu resmi Instagram hesabından yayınladığı bir ile takım ile sözleşme imzalamayı reddeden iki oyuncuyla yollarını ayırdığını açıkladı.

Organizasyonun Wild Rift kadrosunda yer alan Erkan "Nexus" Yontar ve Efe "Nyrone" Seymen'in, Unknownpros'un yaptığı açıklamaya göre kendilerine sunulan sözleşmeyi geçiştirdiği ve daha sonrasında "sözleşmelerinin olmadığı" için takımdan ayrılmayı istedikleri söylendi.

Organizasyonun yaptığı tam açıklama şu şekilde:

"Kurulduğu ilk günden bu yana oyuncu hakları konusunda hassasiyetle hareket eden bir kulüp olarak paylaşacağımız durum ile karşılaşmamızın üzüntüsünü derinden hissediyoruz.

League of Legends: Wild Rift kadromuzda yer alan Erkan "Nexus" Yontar ve Efe "Nyrone" Seymen oyuncularımız geldikleri ilk günden itibaren sözleşme imzalama hususunda belli bahane/sebepler öne sürerek imza atmakta gecikmiştir. Unknownpros ekibi olarak bu gecikmeyi iyi niyet göstergesi olarak anlayışla karşılayarak, ilgili oyuncularımıza maddi ve manevi her imkanı sağladık.

Gelinen bu noktada oyuncuların kendi iradeleri doğrultusunda ayrılma taleplerini makul bularak takım arayabileceklerini belirttik. Ne yazık ki oyuncular; profesyonel disiplinden uzak, ciddiyetsiz ve her şeyden önemlisi kendilerine her alanda yardımcı olmaya açık kulübümüze "Bizim zaten sözleşmemiz yok biz gidiyoruz." açıklamasında bulunarak organizasyonumuzdan ayrılma yolunu tercih ettiler. Bizde kulüp olarak kendilerinin bu disiplinsizlikleri ve fırsatçı davranışlarını açıkça paylaşacağımızı belirterek yollarımızı ayırdık.

Bu ve benzeri konuları gündeme getirmek kulüp olarak doğru bulmadığımız bir husus olsa da oyuncu profilinin diğer kulüpler nezdinde de bilinmesi amacıyla bu açıklamayı yapmak durumunda kaldık. Espor kulübü, organizatörü, oyuncusu, medyası ve diğer tüm bileşenleri ile gelişmeye devam ederken kulübümüzün yapmış olduğu hatanın sadece "Evet, sözleşmeyi daha sonra imzalayabilirsiniz." demek olduğunu ve bunun büyük bir hata olduğunu özellikle belirtmek isteriz. Daha dikkatli hareket edeceğiz. İlgili oyunculara sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Organizasyon sözleşmeyi ilk fırsatta değil de oyuncuların inisiyatifine bırakarak daha sonradan yapmak istemesinin bir hata olduğunu kabul ederek, bundan sonra daha dikkatli adımlar atacaklarını söyledi. Takımdan ayrılan iki oyuncuya da kariyerlerinde başarılar diledi.

Kaynak: Playerbros