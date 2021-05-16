University Versus Rocket League turnuvası başlıyor!
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University Versus Rocket League turnuvası başlıyor!

University Versus Rocket League turnuvası başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Turnuvaya katılmayı unutmayın!

Türkiye'nin ilk üniversiteler arası espor platformu olan University Versus Rocket League turnuvası başlıyor. Oyuncuların kıyasıya rekabet edeceği turnuvaya sayılı günler kaldı.

Sadece UNIVS.GG topluluklarının mücadele edebileceği bu doyasıya rekabet 22 ve 23 Mayıs tarihleri arasında sizlerle olacak. Eğer okuduğunuz üniversite "University Versus" topluluğuna üyeyse siz de bu turnuvada yer alarak kıyasıya rekabete ortak olabilirsiniz.

Hız kesmeyen rekabetin hüküm sürdüğü Rocket League deneyimini turnuva ortamına taşımak isteyen üniversiteliler takımlarıyla birlikte UNIVS.GG üzerinden kayıt yaptırabilecek. Yalnızca üniversite öğrencilerinin katılabileceği turnuvaya kayıt olabilmek için oyuncuların topluluk liderleri tarafından onaylanması ve takım oluşturması yeterli olacak. Turnuva başvuruları 16 Mayıs tarihinde saat 21.00'da açılacak.

Turnuva ödülleri ise şu şekilde:

Kupa + Madalya

Madalya

Madalya

Playerbros ekibi olarak turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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