Üniversiteye yerleştirme bahanesiyle kandırdığı genç kıza cinsel saldırıdan tutuklandı
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Üniversiteye yerleştirme bahanesiyle kandırdığı genç kıza cinsel saldırıdan tutuklandı

Üniversiteye yerleştirme bahanesiyle kandırdığı genç kıza cinsel saldırıdan tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da sosyal medyadan tanıştığı E.K. (21) adlı genç kıza, kendisini üniversiteye yerleştirebileceği yalanıyla çağırdığı evinde cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen Ali Yusuf D. (25), tutuklandı.

ADANA'da sosyal medyadan tanıştığı E.K. (21) adlı genç kıza, kendisini üniversiteye yerleştirebileceği yalanıyla çağırdığı evinde cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen Ali Yusuf D. (25), tutuklandı.

Olay, 28 Temmuz günü Çukurova ilçesinde meydana geldi. E.K. adlı genç kız, yaklaşık 2 ay önce sosyal medyadan Ali Yusuf D ile tanışıp, arkadaş oldu. E.K., Ali Yusuf D.'ye, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre istediği hukuk fakültesine giremeyeceğini söyledi. Ali Yusuf D ise E.K.'ye, "Tanıdıklarım var. Seni istediğin hukuk fakültesine yerleştirebilirim" dedi. Ali Yusuf D., E.K.'ye bazı resmi evrakları hazırlayıp, söylediği adrese getirmesini istedi. Bunun üzerine E.K., hazırladığı evraklarla Ali Yusuf D.'nin verdiği adresteki apartman dairesine gitti.

LARI 'DEKAN' İSİMLİ KİŞİYE GÖNDERDİAli Yusuf D., E.K.'nin verdiği, diploması, kimlik fotokopisi ve ikamet bilgilerinin yer aldığı evraklarının fotoğrafını çekip, cep telefonuna 'Dekan' ismiyle kaydettiği kişiye gönderdi. Bir süre sonra Ali Yusuf D., E.K.'yi öpmeye çalıştı. Genç kızın karşı koymaya çalışmasına karşın Ali Yusuf D., E.K.'nin boğazını sıkıp, tokat atarak cinsel saldırıda bulundu. Ali Yusuf D., E.K.'nin görüntülerini çektikten sonra "Ben sana zorla bir şey yapmadım, kanıtım var. Artık evden gidebilirsin" dedi.AĞLARKEN SİVİL POLİS GÖRDÜEvden çıktıktan sonra hemen bir arkadaşını arayan E.K., gözyaşlarıyla başından geçenleri anlattı. Bu sırada bölgede bulunan bir sivil polis, E.K.'yi ağlarken görünce yanına gitti. E.K.'nin cinsel saldırıya uğradığını öğrenen polis, durumu Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, E.K. ile arkadaşının ifadesini almak üzere emniyete götürdü. E.K., ifadesinde, "Ali Yusuf D., bana güven vererek, kendi evinde buluşmamızı sağladı. Evde bana şiddet uygulayıp, zorla cinsel ilişkiye girdi, şikayetçiyim" dedi.SUÇLAMALARI REDDETTİ, TUTUKLANDIBunun üzerine polis ekipleri Ali Yusuf D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Ali Yusuf D., "E.K.'ye gelecek yılki sınava hazırlanması için akrabalarımın eğitim kurumuna yerleştirebileceğimi söyledim. Evde kendi rızasıyla ilişkiye girdik. Bu sırada bir kız arkadaşımdan mesaj geldiğini görünce kıskandı ve sinirlendi. Sonra evden ayrıldı. Bir süre sonra eve polisler gelince suçlamaları öğrendim. Ben E.K.'ye cinsel saldırıda bulunmadım, darbetmedim, görüntüsünü çekmedim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Yusuf D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Üniversiteye yerleştirme bahanesiyle kandırdığı genç kıza cinsel saldırıdan tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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