"Üniversitenizi gidip görmeden tercih yapmayın"
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"Üniversitenizi gidip görmeden tercih yapmayın"

Geçtiğimiz yıl üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrenci sayısının 100 binin üzerinde olduğunu ifade eden Eğitimci Abdülkadir Gayretli, öğrencilerin tercih yapacağı üniversiteyi iyi araştırması gerektiğine vurgu yaparak, "Üniversitenizi gidip görmeden tercih yapmayın.

06.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:48
Geçtiğimiz yıl üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrenci sayısının 100 binin üzerinde olduğunu ifade eden Eğitimci Abdülkadir Gayretli, öğrencilerin tercih yapacağı üniversiteyi iyi araştırması gerektiğine vurgu yaparak, "Üniversitenizi gidip görmeden tercih yapmayın. Üniversiteyi kazandığınız halde de kayıt yaptırmazsanız Ortaöğretim Başarı Puanı'nınızın düşeceğini unutmayın. Üniversite kazanma şansınızı riske sokmayın" dedi.

ÇİFT ANADAL, YANDAL VE YATAY GEÇİŞ İMKANLARI

Öğrencilerin tercih yaptıkları üniversiteleri yeterince araştırmadığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Üniversitenizi gidip görmeden tercih yapmayın. Covid-19 pandemisi nedeniyle güvenli mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilen, üniversitelerin tercih ve tanıtım günlerini ziyaret edin. Rehber uzmanları ve akademisyenlerle bir araya gelin. Tüm ayrıntıları araştırın. Üniversiteyi kazandığınız halde kayıt yaptırmazsanız Ortaöğretim Başarı Puanı'nın gelecek yıl yarı yarıya düşeceğini unutmayın. Üniversite kazanma şansınızı riske sokmayın. İstemediğiniz bölümlere yerleşirseniz de endişe duymayın. Çift anadal, yandal ve yatay geçiş imkanları ile her öğrenci istediği bölümü artık kolayca okuyabiliyor" ifadelerini kullandı.

"ENGELLER KALDIRILDI"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın üniversitelerdeki kontenjanların atıl kalmayacak sözünü hatırlatan Gayretli, "Üniversiteli olmak kolaylaştırıldı. Öğrenciler istedikleri bölümleri okuyabilmesi için önlerindeki tüm engeller kaldırıldı. Öğrencilerin istedikleri bölümlerde eğitim görmeleri hem kendilerine hem ülkeye fayda sağlayacaktır. Hiçbir zaman yeni şeyler öğrenmekten vazgeçmemek gerekiyor" dedi.

"HEDEFLERİ BÜYÜK TUTUN"

Öğrencilerin hedeflerini büyük tutmaları gerektiği tavsiyesinde bulunan Gayretli, "Kendinize güvenip ufkunuzu açık tutun. İçinde bulunduğunuz çağın tüm imkanlarını kullanarak kendinize fırsatlar sağlayın. Büyük başarıların büyük hayaller gerektirdiğini unutmayın" ifadelerini kullandı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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