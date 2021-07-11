Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in "11 Temmuz Srebrenitsa Katliamı" Anma Mesajı Yeni
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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in "11 Temmuz Srebrenitsa Katliamı" Anma Mesajı Yeni

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '11 Temmuz Srebrenitsa Katliamı' Anma Mesajı Yeni
Habermetre - Haberler | Toplum

1990'lı yıllarda Avrupa'nın orta yerinde yaşanan Bosna Savaşı'nın acılarını unutamayız; kayıpları ise tüm insanlığın kaybı ve ayıbıdır.

1990'lı yıllarda Avrupa'nın orta yerinde yaşanan Bosna Savaşı'nın acılarını unutamayız; kayıpları ise tüm insanlığın kaybı ve ayıbıdır. Bugün artık Bosna-Hersek, dünya ile bütünleşmiş bir ülke haline geldiyse de yaşanan acılar hafızalarımıza kazınmıştır. Ancak mazluma sağır kulakları, zalime alkış tutan elleri ile medeniyetin canavar yüzünü sergilediği Srebrenitsa'da komşusunu öldürenlerin yaptıkları bugün dahi görmezden gelinmek istenmektedir. Modern dünya, aynı yaklaşımı maalesef yeryüzünün başka yerlerinde hala sergilemektedir. Dünyanın merhamet eli Türkiye ise her zaman dost ve kardeş ülkeler ile mazlumların yanında olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle Srebrenitsa katliamı kurbanlarını ve Aliya İZZETBEGOVİÇ başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm Bosna Savaşı kahramanlarını rahmetle anıyor, hayatlarına sağlıkla devam edenlere de nice güzel günler diliyorum.

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Rektör

Kaynak: Habermetre

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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in "11 Temmuz Srebrenitsa Katliamı" Anma Mesajı Yeni - Haberler
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