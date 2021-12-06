Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '07-17 Aralık Mevlâna Haftası' Dolayısıyla Mesajı Yeni - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '07-17 Aralık Mevlâna Haftası' Dolayısıyla Mesajı Yeni

Habermetre - Haberler | Toplum
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '07-17 Aralık Mevlâna Haftası' Dolayısıyla Mesajı Yeni

"Ne olursan ol, gel" sözleri, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ilminin yüzyılları aşan bir hoşgörü denizi olduğunun ispatıdır.

"Ne olursan ol, gel" sözleri, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ilminin yüzyılları aşan bir hoşgörü denizi olduğunun ispatıdır. Büyük bir mütefekkir, şair, alim ve mutasavvıf olan Mevlana, yaşamını ise "Hamdım, piştim, yandım" sözleri ile özetlemektedir. O, ölüm gününü Allah'a kavuşacağı yeniden doğuş günü olarak kabul ediyordu. Yeryüzündeki vicdan ve merhametten uzak her türlü hoşgörüsüzlüğün ortadan kalkması temennisiyle Hazreti Mevlana'yı rahmetle yad eder, kendisini anmak için kutlanan ve "Şeb-i Arüs" gecesi ile nihayetlenecek 'Mevlana Haftası'nın, tüm Türk ve İslam Alemine, Aziz Milletimize ve bütün Dünya'ya kutlu olmasını dilerim.

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Rektör

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title