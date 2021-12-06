Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '07-17 Aralık Mevlâna Haftası' Dolayısıyla Mesajı Yeni

"Ne olursan ol, gel" sözleri, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ilminin yüzyılları aşan bir hoşgörü denizi olduğunun ispatıdır. Büyük bir mütefekkir, şair, alim ve mutasavvıf olan Mevlana, yaşamını ise "Hamdım, piştim, yandım" sözleri ile özetlemektedir. O, ölüm gününü Allah'a kavuşacağı yeniden doğuş günü olarak kabul ediyordu. Yeryüzündeki vicdan ve merhametten uzak her türlü hoşgörüsüzlüğün ortadan kalkması temennisiyle Hazreti Mevlana'yı rahmetle yad eder, kendisini anmak için kutlanan ve "Şeb-i Arüs" gecesi ile nihayetlenecek 'Mevlana Haftası'nın, tüm Türk ve İslam Alemine, Aziz Milletimize ve bütün Dünya'ya kutlu olmasını dilerim.

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Rektör

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