Üniversitemiz ile HEMA Endüstri A.Ş. Arasında İşbirliği İmzalandı 14-02-2021
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üniversitemiz ile HEMA Endüstri A.Ş. Arasında İşbirliği İmzalandı 14-02-2021

Üniversitemiz ile HEMA Endüstri A.Ş. Arasında İşbirliği İmzalandı 14-02-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemiz ile Hema Endüstri A. Ş. arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı.

Üniversitemiz ile Hema Endüstri A. Ş. arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı.

Protokole Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, HEMA Endüstri A. Ş. Genel Müdürü Osman Tunç DOĞAN, Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A. Ş. Genel Müdür Prof. Dr. Bülent EKER imza attı.

Protokol imza töreninde Üniversitemizden Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Barış KOCABIYIK, HEMA Endüstri A. Ş. 'den AR-GE ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Erdal DENİZ, Otomotif ve İnovatif Ürünler Müdürü Gökay UYMAZ, Malzeme Bilimleri ve Ar-Ge Merkezi Faaliyetleri Yöneticisi Ahmet Oktay DEVECİLİ ile Kariyer ve Gelişim Yöneticisi İlker SELVİ de bulundu.

Bu protokol ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A. Ş. ile HEMA Endüstri A. Ş. arasındaki iş birliği ve ortak çalışma imkanlarının geliştirilmesi, muhtemel proje ve hizmetlerin oluşturulması ve çözüm ortağı olunması amaçlanıyor.

Ayrıca atılan imza ile gerçekleştirilmesi planlanan bilimsel, teknolojik vb. araştırma ve projeler ile ilgili olarak tarafların birbirlerine talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çözüm ortağı olunmasını ve taraflarca bilgi, hizmet, teknolojik ürünler ve süreçler geliştirerek azami ölçüde fayda yaratılması hedefleniyor.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Mehmet Nuri Mustafa Şentop Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Seda Sayan Burak Deniz Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Arda Güler Arda Turan Erol Bulut Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Üniversitemiz ile HEMA Endüstri A.Ş. Arasında İşbirliği İmzalandı 14-02-2021 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 07:39:46. #1.15#

title