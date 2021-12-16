Üniversitemiz Heyetinden Azerbaycan'a Ziyaret

Üniversitemiz akademik ve idari personelinden oluşan heyet, Azerbaycan'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Üniversitemiz Genel Sekreter Yardımcısı Raşit Yıldırım, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Uğur Gökmen, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Doç. Dr. Ahmet Mavi, Personel Daire Başkanı Mehmet Ali Özkan ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Bayram Koç'un yer aldığı heyet, Azerbaycan Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'yı ziyaret etti. Ziyarette, mesleki ve teknolojik eğitim alanlarında Azerbaycan'la sürdürülen iş birlikleri konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu. Üniversitemiz heyeti tarafından Azerbaycan Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'ya hediye takdim edildi. Büyükelçi Cahit Bağcı ise nazik ziyaretlerinden dolayı Üniversitemiz heyetine teşekkür etti.

Büyükelçi ziyaretinin ardından Üniversitemiz heyeti, Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Vilayet Veliyev'i ziyaret etti. Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Elmas'ın da yer aldığı ziyarette, iki kurum arasında yapılabilecek iş birliği imkanları ele alındı. Üniversitemiz heyeti tarafından Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Vilayet Veliyev'e hediye takdiminde bulunuldu. Rektör Vilayet Veliyev, Üniversitemiz heyetine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet