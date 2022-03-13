Üniversiteli Rabia'nın ölümüne neden olan sürücü serbest - Haberler

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Üniversiteli Rabia'nın ölümüne neden olan sürücü serbest

Demirören Haber Ajansı - Ali Çevikbaş - Güncel
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Üniversiteli Rabia'nın ölümüne neden olan sürücü serbest

ISPARTA'da köpekten korkarak yola fırlayıp otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi Rabia Kallı'nın (20) hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan sürücü A.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ISPARTA'da köpekten korkarak yola fırlayıp otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi Rabia Kallı'nın (20) hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan sürücü A.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 5 Mart'ta akşam saatlerinde İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile yurda dönerken köpek sesinden korkarak yola fırladı. Yoldan geçen A.Y.'nin kullandığı otomobil, Kallı'ya çarptı. SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Kallı, burada yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Rabia Kallı'nın 11 Mart'ta tedavisinin 7'nci gününde hayatını kaybetti. Kallı'nın ölümünün ardından otomobil sürücüsü A.Y., dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Üniversiteli Rabia'nın ölümüne neden olan sürücü serbest

Üniversiteli Rabia'nın ölümüne neden olan sürücü serbest

Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Güncel

Üniversite, Otomobil, Mart, Güncel, Haberler

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