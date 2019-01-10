Üniversiteli Öğrenciler Kuşlar İçin Doğaya Yem Bıraktı

Karaman'da hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi sonrası yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için yurtta kalan öğrenciler doğaya yem bıraktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Piri Reis Erkek Yurdunda kalan öğrenciler, eğitim sorumlusu Levent Ufuk Aydoğmuş eşliğinde kışın yiyecek bulmakta zorluk çeken kuşların hayatta kalması için önceden hazırladıkları yemleri kuş yemleme istasyonlarına bırakarak, kuşların doğal yaşam koşullarının oluşmasına katkıda bulundu.

Öğrencilerin örnek bir davranış sergilediklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, doğada yaşayan hayvanların kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlandıklarının farkında olduklarını söyledi.

Piri Reis Yurdu öğrencilerinin ve çalışan personelin kuşların kötü hava şartlarında aç kalmaması için duyarlı bir davranış sergileyerek farkındalık oluşturduklarını belirten Bebek, "Ben bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu ve bunun gibi birçok etkinlikte öğrencilerimiz daha çok hoşgörü ve sorumluluk bilinci kazanarak, gelecek nesiller için güzel çalışmalara imza atacaklardır." dedi.

Kaynak: AA