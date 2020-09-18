Üniversiteli gençler pandemiyi fotoğrafladı İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sanat Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen ve üniversiteli gençlerin pandemi sürecini en iyi anlatan fotoğrafları çekmesini amaçlayan "Sosyal İnzivada" fotoğraf yarışması sonuçlandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sanat Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen ve üniversiteli gençlerin pandemi sürecini en iyi anlatan fotoğrafları çekmesini amaçlayan "Sosyal İnzivada" fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Türkiye genelinden ve yurt dışından üniversite öğrencileri, çektikleri fotoğrafları internet üzerinden İEÜ Sanat Koordinatörlüğü'ne ulaştırdı. İzmir'den Viyana'ya, Ağrı'dan Atina'ya, İstanbul'dan Budapeşte'ye yüzlerce gencin kendi objektiflerinden pandemiyi anlattığı fotoğraflar, 9 kişilik uzman jüri tarafından titizlikle incelendi. Yapılan değerlendirme neticesinde Aydın Üniversitesinden K. Deniz Kalaycı, 65 yaş üstü kişilerin karantina sürecinde torunlarıyla olan iletişimini konu alan fotoğrafıyla birinciliğe ulaştı. İstanbul Üniversitesinden Yusuf Yılmaz ikinci, Anadolu Üniversitesinden Levent Ateş ise üçüncü oldu.

Gençlerin gözünden pandemi dönemine ilişkin görsel bir arşivin oluşmasını sağlayan yarışma sonunda, ödül alanların yanı sıra 30 fotoğraf da sergilenme hakkı elde etti. Toplam 33 fotoğraf, dijital sergide bir araya getirilerek, https://www.ieu.edu.tr/photocompetition/sonuclar/ adresinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yarışmada birinci olan öğrenciye 3 bin lira, ikinciye 2 bin lira, üçüncüye de bin lira para ödülü verildi.

Yoğun katılım

İEÜ Sanat Koordinatörü Sinemis Eser Akaoğlu, yarışmacıların ödül aldığı üniversitelerde de sergiyi açmayı hedeflediklerini belirterek, "Yarışmamıza katılan tüm üniversite öğrencilerine; bu zor dönemde duygularını, tecrübelerini, gözlemlerini fotoğraflar aracılığıyla bizimle paylaştıkları için çok teşekkür ediyoruz. Yoğun katılımlı, yurt dışındaki gençlerin de ilgi gösterdiği bir yarışma oldu. Gençlerimiz, Mart ayından Eylül'e kadar çektikleri renkli veya siyah beyaz fotoğraflarla yarışmaya katıldı. Sergileme hakkı ve ödül kazanan fotoğraflarımızın yer aldığı dijital sergi, güz dönemi boyunca ziyaret edilebilecek. Katılımcılarımızın tamamının yer aldığı dijital sergimizi de yakın zamanda online olarak ziyarete açmayı hedefliyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA