Türkiye'nin yaratıcı gençleri atıkları heykele dönüştürecek

İstanbul Havalimanı tarafından sıfır atık hedefine ulaşmak için ikincisi düzenlenen "Artwist" yarışmasına başvurular başladı.

İstanbul Havalimanı tarafından sıfır atık hedefine ulaşmak için ikincisi düzenlenen "Artwist" yarışmasına başvurular başladı.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, kültür ve sanata verdiği önem ile çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarına devam ediyor.

Sıfır atık hedefine ulaşma ve artık malzemeyi ileri dönüşümle değerlendirme bakış açısıyla ikinci kez düzenlenen yarışmaya tüm Türkiye'den katılımcılar bekleniyor.

Kültür ve sanata verdiği değerle de ön plana çıkan havalimanı, 2019'da "Artwist" adıyla hayata geçen ve beğeni toplayan "Atıktan Sanata" projesinin ardından bu yıl "Artıktan Heykel" yarışması ile üniversiteli gençleri hedef alıyor.

"Artıktan Heykel" yarışmasına, Türkiye'de yer alan üniversitelerin güzel sanatlar, mimarlık, tasarım ve sanat fakültelerinde lisans, yüksek lisans eğitimi alan ya da sanatta yeterlilik programlarında öğrenim görenlerle bu bölümlerden son iki yılda mezun olanlar katılabilecek.

"Artıklardan nasıl heykeller tasarlayacağını görmek için sabırsızlanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, "Atıktan Sanata" projesini duyurduklarında bu konuya olan ilgiyi gördüklerini ve sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşmasından mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Artıktan Heykel' hayata geçmesi için sabırsızlandığımız ancak pandemi ve dolayısıyla üniversitelerin kapalı olması nedeniyle geçen yıl ertelemek zorunda kaldığımız bir yarışmaydı. Üniversitelerde eğitimin başlamasıyla biz de yarışmayı yeniden gündemimize aldık. Bu yıl 2019'dan farklı olarak, gerçekleştireceğimiz online webinarlar ile gençleri, sektöründe uzman kişilerle bir araya getireceğiz. Projeyi ilk gerçekleştirdiğimizde, İstanbul Havalimanı'nın inşaatından?? çıkan 100 ton atıktan eşsiz sanat eserleri ortaya çıkmıştı. Bu sene de çok değerli eserler ortaya çıkacağına inancımız tam. Türkiye genelinden katılımcıların artıklardan nasıl heykeller tasarlayacağını görmek için sabırsızlanıyoruz."

Projenin birincil amacını sıfır atık hedefine ulaşmak için döngüsel ekonomi bilincinin geliştirilmesi, diğer amacını ise odağına konulan hassas gruplar için sosyo-ekonomik fayda sağlanması olarak belirleyen İGA, Meriç Aktaş Ateş, Prof. Dr. Mustafa Bulat, Doç. Dr. Oğuz Haşlakoğlu, Olgaç Artam, Öner Kocabeyoğlu, Prof. Rahmi Atalay, Seçkin Pirim ve Yasemin Vargı'nın yer aldığı jüri ile başvuruları değerlendirecek.

ArtWist Projesi, "İş Dünyası ve Sanat", "Pandemi ve Koleksiyon", "Sanatta Akademik Kariyer" başlıklarında düzenlenecek webinarlara, heykeltıraş Seçkin Pirim, akademisyen Prof. Dr. Rahmi Atalay, iş insanı Avi Alkaş, sanatçı Fırat Neziroğlu, müzayedeci Olgaç Artam, koleksiyoner Ayda Elgiz, Memo Aktan, Marcus Graff ve Gülveli Kaya konuşmacı olarak katılacak.

Dereceye giren ilk 3 öğrenciden, birinci seçilen yarışmacıya 10 bin lira, ikinciye 7 bin 500 lira, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek, jüri değerlendirmesinde seçilecek 10 eserin sanatçısı da biner lira mansiyon ödülü almaya hak kazanacak.

Detaylı bilgi www.igartwist.com adresinde yer alırken 5 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

Jüri değerlendirmesinin 08-14 Kasım tarihleri arasından yapılmasının ardından dereceye girenlere ödülleri aralık ayında düzenlenecek törenle teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ