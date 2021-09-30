ÜNİVERSİTELİ ALİ, 7 METREDEN İNŞAAT ÇUKURUNA DÜŞÜP ÖLDÜ - Haberler
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ÜNİVERSİTELİ ALİ, 7 METREDEN İNŞAAT ÇUKURUNA DÜŞÜP ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ISPARTA'da, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesinde, yemekhane inşaatı için açılan çukura 7 metre yükseklikten düşen Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ali Sinan Cirit (19) yaşamını yitirdi.

ISPARTA (DHA) - ISPARTA'da, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesinde, yemekhane inşaatı için açılan çukura 7 metre yükseklikten düşen Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ali Sinan Cirit (19) yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam SDÜ'nün doğu yerleşkesinde meydana geldi. Yerleşkenin içinden konakladığı yurduna giden Ali Sinan Cirit, iddiaya göre, dengesini kaybederek, 7 metre yükseklikten beton atmak için açılan çukura düştü. Bugün saat 07.30 sıralarında inşaata gelen işçilerden biri, yerde hareketsiz yatan Cirit'i görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Cirit'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Sinan Cirit'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÜNİVERSİTELİ ALİ, 7 METREDEN İNŞAAT ÇUKURUNA DÜŞÜP ÖLDÜ

ÜNİVERSİTELİ ALİ, 7 METREDEN İNŞAAT ÇUKURUNA DÜŞÜP ÖLDÜ

ÜNİVERSİTELİ ALİ, 7 METREDEN İNŞAAT ÇUKURUNA DÜŞÜP ÖLDÜ

ÜNİVERSİTELİ ALİ, 7 METREDEN İNŞAAT ÇUKURUNA DÜŞÜP ÖLDÜ
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Haber: ÜNİVERSİTELİ ALİ, 7 METREDEN İNŞAAT ÇUKURUNA DÜŞÜP ÖLDÜ - Haberler
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