2025 yılında üniversitelerin açılış tarihleri merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, yeni eğitim öğretim yılında üniversitelerin ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılıyor 2025-26?

ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞ TARİHLERİ MERAK KONUSU

1 Ağustos itibarıyla başlayan YKS tercih süreciyle birlikte, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca kişi yeni akademik yılın başlangıç tarihini öğrenmek isteyecek. Üniversiteler her ne kadar kendi akademik takvimlerini hazırlasa da genel eğilim, Eylül ayının son haftası ile Ekim ayının başı arasında başlamak yönünde.

YAZ TATİLİ SONA ERERKEN, SORULAR ARTIYOR

Üniversite öğrencileri ile yeni kazanan adaylar, yaz tatilinin bitmesine yakın "Üniversiteler ne zaman açılıyor?" sorusuna yanıt arıyor. 2025-2026 dönemi için heyecan şimdiden yüksek. Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversiteleri, her yıl olduğu gibi güz ve bahar dönemlerine ilişkin başlangıç tarihlerini kendileri belirliyor. Ancak bu tarihler üniversiteye, hatta bölüme göre değişiklik gösterebiliyor.

ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Türkiye'deki üniversiteler, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) belirlediği genel çerçeve kapsamında kendi akademik takvimlerini oluşturuyor. 2025-2026 eğitim yılı için birçok üniversite, güz dönemine Eylül sonu ya da Ekim başında başlamayı hedefliyor. Fakat bazı bölümler –özellikle uygulamalı eğitimin yoğun olduğu tıp gibi fakülteler– farklı takvimlerle hareket edebiliyor. Bu nedenle en doğru bilgiye ulaşmak isteyen öğrenciler, kayıtlı oldukları üniversitenin resmi sitesinde yer alan "Akademik Takvim" sekmesini sık sık kontrol etmelidir.

KAYIT TARİHLERİ VE SÜREÇLERİ

YKS 2025 sonuçları 19 Temmuz'da açıklandı ve tercih süreci 1-11 Ağustos tarihleri arasında yürütülüyor. Tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından ise üniversite kayıt işlemleri başlayacak. Genellikle kayıtlar, Ağustos'un son haftasında ya da Eylül'ün ilk günlerinde gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, kayıt işlemlerini E-Devlet üzerinden yapabileceği gibi, üniversitenin belirlediği merkezlere giderek yüz yüze de tamamlayabilir. E-Devlet ile kayıt yapan öğrencilerden çoğu zaman fiziksel belge istenmeyebilir; fakat her üniversitenin kayıt prosedürü farklılık gösterebilir. Bu nedenle detaylı takibi elden bırakmamak önemlidir.