Üniversiteler ne zaman açılacak? Hangi üniversiteler online olack? Üniversiteler açılacak mı?
Üniversitelerin açılıp açılmayacağı tartışılan konular arasında. Yükseköğretim Kurumları açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Hangi üniversiteler online olacak?
2020-2021 üniversiteler online olacak mı yoksa yüz yüze eğitime geçilecek mi merak konusu. Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler online devam mı edecek?
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Bazı üniversiteler online olarak devam etme kararı aldı.YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' demişti. Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu.
Bakanlık sözlerine şu şekilde devam etti;
"Bakanlığın cevabi yazısında '2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir' ifadesi yer almaktadır. Üniversitenizde, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda YÖK'ün, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim."
HANGİ ÜNİVERSİTELER ONLINE OLARAK DEVAM EDECEK?
Marmara Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Batman Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimar Sinan Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Konya Teknik Üniversitesi
İskenderun Teknik Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi