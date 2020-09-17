Üniversiteler ne zaman açılacak? Hangi üniversiteler online olack? Üniversiteler açılacak mı?
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Üniversiteler ne zaman açılacak? Hangi üniversiteler online olack? Üniversiteler açılacak mı?

Üniversitelerin açılıp açılmayacağı tartışılan konular arasında. Yükseköğretim Kurumları açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Hangi üniversiteler online olacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Hangi üniversiteler online olack? Üniversiteler açılacak mı?
17.09.2020 14:17 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:20

2020-2021 üniversiteler online olacak mı yoksa yüz yüze eğitime geçilecek mi merak konusu. Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler online devam mı edecek?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Bazı üniversiteler online olarak devam etme kararı aldı.YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' demişti. Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu.

Bakanlık sözlerine şu şekilde devam etti;

"Bakanlığın cevabi yazısında '2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir' ifadesi yer almaktadır. Üniversitenizde, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda YÖK'ün, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim."

HANGİ ÜNİVERSİTELER ONLINE OLARAK DEVAM EDECEK?

Marmara Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Batman Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Mimar Sinan Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Konya Teknik Üniversitesi

İskenderun Teknik Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

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