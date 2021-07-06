Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021 üniversite açılış tarihi belli mi?
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Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021 üniversite açılış tarihi belli mi?

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021 üniversite açılış tarihi belli mi?
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulların açılış tarihi ile ilgili açıklama yapması sonrası üniversitelerin açılış tarihleri merak edildi. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021 üniversite açılış tarihi belli mi? İşte, detaylar…

Aşılamanın hızla devam etmesi ile birlikte üniversiteler için de akademik takvim netleşmeye başlıyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021 üniversite açılış tarihi belli mi?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın sonrası yaptığı açıklamada 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.

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