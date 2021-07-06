Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021 üniversite açılış tarihi belli mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulların açılış tarihi ile ilgili açıklama yapması sonrası üniversitelerin açılış tarihleri merak edildi. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021 üniversite açılış tarihi belli mi? İşte, detaylar…