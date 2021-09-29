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Üniversiteler kapanır mı 2022?

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Üniversiteler kapanır mı 2022?

Pandemi dönemi boyunca en çok gündem olan konulardan biri olan üniversiteler bugünlerde de gündem olmaya devam ediliyor. Yeni öğretin yılında yüz yüze eğitim vererek olan üniversitelerin tekrar kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Peki, Üniversiteler kapanır mı 2022?

Milyonlarca üniversite öğrencisi pandemi döneminde uzkatan eğitimle ders almıştı. Bu yıl üniversiteler açılmış yüz yüze eğitim başaldı ancak öğrenciler ve veliler hala üniversiteler tekrar kapanır mı merak ediyor. Perki, Üniversiteler kapanır mı?

ÜNİVERSİTELER KAPANIR MI?

YÖK Başkanı Prof. Erol Özvar şunları kaydetti: Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

"Bu kararların başında hibrit veya harmanlanmış veya karma tabir edilen öğretim usullerinin üniversiteler tarafından kullanılabileceğini karara bağlamış bulunuyoruz. Üniversitelerimiz, harmanlanmış modelle birlikte yüz yüze ders yapma imkanının yanı sıra YÖK'ün aldığı kararla derslerin yüzde 40'ını çevrim içi yapabilme yetkisine haizdir. Üniversitelerimizin her biri bu konuda gerekli çalışmayı tamamlamıştır. Yani üniversitelerimiz şu anda hangi derslerini yüze yüze, hangi derslerini online olarak yapacağını belirlemiş ve kendi kamuoyuyla paylaşmış bulunmaktadır."

Özvar, şu bilgileri paylaştı:

"Yükseköğretim Kurulu salgından bağımsız olarak derslerin ve AKTS kredilerinin yüzde 40'ına kadar olan kısmını üniversitelerin online olarak verebileceğini veya çevrim içi verebileceğini karara bağlamış vaziyette. Yani bu salgına bağlı, salgınla endeksli bir karar değil, bilhassa bunu vurgulamak isterim. Ama bu salgın şartlarında salgının seyrine göre üniversiteler kredilerinin veya derslerinin o kadarlık bir kısmını online olarak verebilecekler diye ifade ediyoruz." Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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