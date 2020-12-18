"Üniversiteler fuhuş yuvası" diyen profesöre, Ece Üner'den zehir zemberek sözler: Bu durumda sen ne oluyorsun?

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, üniversitelere 'fuhuş evleri' diyen Sakarya Üniversitesi Öğretim üyesi Ebubekir Sofuoğlu'na ağır ifadelerle tepki gösterdi. Üner, "Üniversiteler fuhuş evi diyen Sofuoğlu üniversitede profesördür. Üniversiteler fuhuş evi ise o halde Sofuoğlu kendisini ne olarak itham etmiştir?" dedi.

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu katıldığı bir canlı yayında üniversiteleri eleştirdi ve "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri" ifadelerini kullandı. Bu durum tüm kesimlerin tepkisini çekerken açıklamalar da peş peşe geldi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KALIN SESSİZ KALMADI

Bu açıklamaya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sessiz kalmadı. Kalın, tartışma yaratan açıklamaya "Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleriyle tepki verdi.

"BU ZİHNİYETLE BURALARA NASIL GELDİ?"

Sık sık gündemi meşgul eden olaylara yaptığı yerine çıkışlarla gündeme gelen Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner de Sofuoğlu'nun çok konuşulan sözlerine yanıt verdi. Üner, "Bunun gibi adamların görülmesi için illa çıkıp bu derece saçmalaması mı lazım? Sussa kimse görmeyecek miydi? Bu zihniyetiyle buralara nasıl geldi? Onu bu soruyla baş başa bırakalım. Biz asıl sormamız gereken soruları soralım. Üniversiteler fuhuş evi diyen Sofuoğlu üniversitede profesördür. Üniversiteler fuhuş evi ise o halde Sofuoğlu kendisini ne olarak itham etmiştir? O sırada öğrencileri onun hangi yanlış düşüncelerine maruz kaldı? Böylesi kaç kişi sustuğu için gözden kaçırılıyor? Bu arada atanamayan kaç bin pırıl pırıl öğretmenin olduğu bir ülkedeyiz. Bunun için bazıları canına kıyıyor. Ayıp" dedi.