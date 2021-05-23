Üniversiteler arası Rocket League turnuvasının takımları belli oldu!
5 takımın yer aldığı turnuva bugün 19: 30'da başlıyor.
Üniversiteler arası karşılaşmalar düzenleyen Univs.gg, üniversiteler arası Rocket League turnuvasının katılımcı takımlarını açıkladı.
Turnuvaya katılan takımlar:
Hacettepe Esports
ZBEÜ Espor(Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu)
İTÜ Espor
Yeditepe Esports
Univs.gg'nin düzenlediği turnuvanın final ve yarı final mücadeleleri 23 Mayıs Pazar yani bugün 19: 30'da organizasyonun kanalında yer alacak.
Kaynak: Playerbros