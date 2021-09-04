Üniversiteden 'Engelsiz Yaşam Dostları'na plaket
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Üniversiteden 'Engelsiz Yaşam Dostları'na plaket

Üniversiteden 'Engelsiz Yaşam Dostları'na plaket
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Rumeli Üniversitesi; "Engelsiz Yaşam Dostları" etkinliği düzenleyerek, engelsiz yaşamı destekleyen, engelleri kaldıran, engelli bireylerin eğitim ve toplumsal hayatın içinde aktif rol alabilmelerini sağlayan ve toplumda farkındalık yaratan tüm engelsiz yaşam dostları adına çeşitli kurum...

İstanbul Rumeli Üniversitesi;  "Engelsiz Yaşam Dostları" etkinliği düzenleyerek, engelsiz yaşamı destekleyen, engelleri kaldıran, engelli bireylerin eğitim ve toplumsal hayatın içinde aktif rol alabilmelerini sağlayan ve toplumda farkındalık yaratan tüm engelsiz yaşam dostları adına çeşitli kurum ve şahıslara onurluk plaketleri takdim edildi.

Üniversitenin Haliç yerleşkesinde gerçekleşen törene İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka, İstanbul Rumeli Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi sorumlusu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Dünya Engelliler Vakfı onursal başkanı Metin Şentürk, Türkiye Omurilik Felçliler Derneği başkanı Semra Çetinkaya, Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Bünyamin Kurt, İsmail Çile Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Mustafa Çalışkan ve Sayın İnci Ayder, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Elif Türel, akademisyenler ve engelli öğrenciler katıldı.

Engelsiz yaşama sağladıkları katkılar, İstanbul Rumeli Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi ile gerçekleştirdikleri farkındalık projeleri, öğrencilerin kampüs erişilebilirliği, engelsiz yaşam bilinci oluşturma ve ayrıca toplumu bilinçlendirme, engelli bireylerin akademik ve sosyal gelişimlerini  destekleyen çalışmalarından dolayı, tüm engelsiz yaşam dostlarını temsilen;  Dünya Engelliler Vakfı, Türkiye Omurilik Felçliler Derneği, Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu, İsmail Çile Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve engelsiz yaşam gönüllüsü İnci Ayder'e onurluk belgesi ve plaketleri takdim edildi.

"ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN ÖSYM PUAN BARAJINI DÜŞÜRMELİYİZ"

Törende konuşan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka şu ifadeleri kullandı:  

"Merkezimiz iki sene önce açıldı. Engelli öğrencileri üniversiteye adapte edebilmek ve çeşitli sosyal projelere katarak hayata hazırlamayı hedefliyoruz. Birim üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye'de 5 milyon civarında engelli vatandaşımız var. Türkiye'de yaklaşık 8 milyon üniversite öğrencisinin sadece 50 bini engelli. Bu rakamlara bakıldığında yükseköğretim kurumlarında okuyan engelli öğrenci sayısının olması gerekenden daha az olduğunu görüyoruz. Bu durum engelli öğrencilerimizin üniversitelere erişiminin kolay olmadığını gösteriyor. Oysa mutlak suretle çok daha fazla engellimizi önce üniversitelere daha sonra da ülkeye kazandırmalıyız. Ne kadar fazla engelli vatandaşımızı topluma katmayı başarırsak ülke olarak o kadar daha güçlü olacağız ve aramızdaki Metin Şentürkler, Eşref Armağanlar gibi nicelerini çoğaltabileceğiz. Bildiğiniz gibi Yüksek Öğretim Kurulumuzun başlattığı önemli bir uygulama var. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan okullarda yüzde 10 Engelli öğrenci kontenjanı bulunuyor, ama buna ilaveten engelli öğrencilerimizin ÖSYM puan barajlarını düşürerek Yükseköğretime erişimlerini daha da kolaylaştırmalıyız.  Bu temennilerle, Onurluk belgemizi alan ya da alamayan ama engelleri ortadan kaldırabilen tüm engelsiz yaşam dostlarını kutluyor, sevgiyle kucaklıyorum." 


Üniversiteden 'Engelsiz Yaşam Dostları'na plaket
Üniversiteden 'Engelsiz Yaşam Dostları'na plaket
Üniversiteden 'Engelsiz Yaşam Dostları'na plaket

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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