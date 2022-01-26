Üniversite ve Hafızlık öğrencileri Bilal-i Habeşi Kız Kursu'nda buluştu - Haberler
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Üniversite ve Hafızlık öğrencileri Bilal-i Habeşi Kız Kursu'nda buluştu

Üniversite ve Hafızlık öğrencileri Bilal-i Habeşi Kız Kursu'nda buluştu

Türk Diyanet Vakfı (TDV) Adana Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda yarıyıl kampına katılan üniversite öğrencileri ile Hacı Menekşe Hatun Kız Kur'an Kursu öğrencileri, Bilal-i Habeşi Kız Kur'an Kursu Öğreticisi Emine Yürekli'nin daveti üzerine Kur'an Kursunda buluştular.

Türk Diyanet Vakfı (TDV) Adana Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda yarıyıl kampına katılan üniversite öğrencileri ile Hacı Menekşe Hatun Kız Kur'an Kursu öğrencileri, Bilal-i Habeşi Kız Kur'an Kursu Öğreticisi Emine Yürekli'nin daveti üzerine Kur'an Kursunda buluştular.

Gençliğe değer projesi kapsamındaki etkinliğe, TDV Adana Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Emel Yuvalı, Yüreğir Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Fatma Kargın, Hacı Menekşe Hatun Kız Kur'an Kursu Öğreticisi Nilgün İlbilgi katıldı.

Yapılan buluşmada, Bilal-i Habeşi Kız Kur'an Kursu yetişkin öğrencileri, yaz kursu öğrencileri, hafızlık öğrencileri, Adana TDV Yurdunda yarıyıl kampına katılan üniversite öğrencileri tanışıp kaynaştılar.

Daha önce de Bilal-i Habeşi Kız Kur'an Kursu Öğreticisi Emine Yürekli, kurs öğrencileri ve lise öğrencilerini de buluşturmuştu.

Buluşma programında cemaat ile ikindi namazı kılınarak, çeşitli ikramlar eşliğinde samimi bir ortamda sohbet edildi. Program hafızlık öğrencilerinin yaptığı hatim duası ile son buldu. - ADANA

Üniversite ve Hafızlık öğrencileri Bilal-i Habeşi Kız Kursu'nda buluştu

Üniversite ve Hafızlık öğrencileri Bilal-i Habeşi Kız Kursu'nda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Türk Diyanet Vakfı, Üniversite, gençlik, Adana, Yerel, Haber

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