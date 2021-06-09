Üniversite sınavı ne zaman? 2021 YKS sınav tarihleri!
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Üniversite sınavı ne zaman? 2021 YKS sınav tarihleri!

Üniversite sınavı ne zaman? 2021 YKS sınav tarihleri!
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Üniversite sınavı yaklaştıkça, sınav tarihleri hakkında araştırmalar da arttı. İçinde bulunduğumuz pandemi durumundan dolayı sınav tarihlerinde değişimler yaşanabiliyor. Son günlerde en çok aratılan konulardan olan 2021 YKS sınav tarihleri hakkındaki bilgileri sizin için derledik. Peki, Üniversite sınavı ne zaman? 2021 YKS sınav tarihleri! Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

Üniversite sınavı yaklaştıkça, sınav tarihleri hakkında araştırmalar da arttı. İçinde bulunduğumuz pandemi durumundan dolayı sınav tarihlerinde değişimler yaşanabiliyor. Son günlerde en çok aratılan konulardan olan 2021 YKS sınav tarihleri hakkındaki bilgileri sizin için derledik. Peki, Üniversite sınavı ne zaman? 2021 YKS sınav tarihleri! Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

Üniversite sınavı yaklaşıyor. Sınava girecek öğrenciler heyecanla sınav gününü bekliyor. 2021 yılında yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı TYT ve AYT olarak iki oturumda gerçekleşecek.

2021 YKS sınav tarihleri

TYT sınavı 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.15 'te gerçekleşecek olup sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 Cumartesi günü açıklanacak.

AYT sınavı ise 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleşecek olup sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 Cumartesi günü açıklanacak.

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