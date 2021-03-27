Üniversite personeline "En İyi Narkotik Polisi: Anne" konulu sunum
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Üniversite personeline "En İyi Narkotik Polisi: Anne" konulu sunum

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Üniversite personeline 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' konulu sunum

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personeline "En İyi Narkotik Polisi: Anne" konulu sunum yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personeline "En İyi Narkotik Polisi: Anne" konulu sunum yapıldı.

Üniversitenin spor salonunda düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" konulu sunum polis memurları Recep Sağlam ve Can Ali Maba tarafından verilirken, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde görev yapan akademik ve idari çok sayıda kadın personel katıldı. Uyuşturucu madde bağımlılığının önlenebilmesi, konu hakkında toplumsal farkındalık oluşturulması ve Bilecik'te uyuşturucu ile mücadele konusunda duyarlılığın artırılması amacıyla düzenlenen programda, "Bağımlı Olma" projesi kapsamında planlanan faaliyetler kurum personelinle paylaşıldı. - BİLECİK

Üniversite personeline 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' konulu sunum
Üniversite personeline 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' konulu sunum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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