Üniversite öğrencilerine aşure ikramı

03.10.2019 16:57

Munzur Üniversitesi öğrencilerine gelenek hale getirilen etkinlik kapsamında aşure ikram edildi.



Rektörlük tarafından üniversitenin Aktuluk Kampüsü'nde 9. Geleneksel Aşure etkinliği yapıldı. Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum amirleri, akademik ve idari personelin katıldığı aşure etkinliğinde binlerce öğrenciye aşure ikramında bulunuldu.



Üniversitenin son yıllarda hızlı bir trendle gelişimini sürdürdüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek, "En son YÖK tarafından yayınlanan yeni bir bilgiye göre üniversitemiz tüm devlet üniversiteleri arasında 33. Sırada yer alarak önemli bir başarı örneği göstermiştir. Hedefimiz üniversitemizi ilk 30'lardan 20'lere ve sonra da daha iyi yerlere taşımak" dedi.



Yeni fakülte, bölüm ve programlar açıldığını anımsatan İpek, "AR-GE çalışmalarımız da devam ediyor. Bunların yanı sıra sosyal faaliyetler anlamında balık-ekmek etkinliği, aşure günü etkinliği, sportif etkinliklerle de akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, ilimizde yaşayanlarla bir araya gelmenin sevincini yaşıyoruz" diye konuştu.



Etkinlikte Alevi Dedesi Hüseyin Erdoğan tarafından dua edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA