Üniversite Öğrencilerinden Mehmetçik'e Işıklı Destek
Bursa'da, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı bir yurttaki öğrenciler, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek için yurt binalarındaki "Afrin" yazıldı.
Bursa'da, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı bir yurttaki öğrenciler, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek için yurt binalarındaki "Afrin" yazıldı.
Bursa'daki KYK'ya bağlı Mehmet Zahit Kotku, Malhun Hatun, Emirsultan ve Şirin Hatun yurtlarındaki öğrenciler, yurt binasındaki odaların ışıklarından oluşturdukları koreografiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek amacıyla "Afrin" yazdı.
Yurdun bahçesinde toplanan Halime Hatun Yurdu öğrencileri ise, İstiklal Marşı okudu.