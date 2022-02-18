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Üniversite öğrencileri yaban hayvanlarını unutmadı

AA, Ramazan Bilgili - Güncel
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Üniversite öğrencileri yaban hayvanlarını unutmadı

Konya'nın Taşkent ilçesindeki üniversite öğrencileri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

KONYA (AA) - Konya'nın Taşkent ilçesindeki üniversite öğrencileri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Selçuk Üniversitesi Taşkent Meslek Yüksekokulu öğrencileri, bölgede etkili olan kış şartlarından dolayı doğada yem bulmakta zorlanan hayvanlar için etkinlik düzenledi.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Onur Köksal yaptığı açıklamada, ilçede kış mevsiminin çetin geçtiğini söyledi.

Dağların ve bahçelerin halen daha karla kaplı olduğunu belirten Köksal, "Su kaynakları, bahçe ve çiftçiler açısından bereketli bir kış yaşandı. Bunun yanı sıra doğadaki birçok hayvan da olumsuz etkilendi. Bu sebeple Taşkent Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizle düzenlediğimiz sosyal etkinlik kapsamında canlılara yem verdiler, umut oldular." diye konuştu.

AA / Ramazan Bilgili - Güncel

Selçuk Üniversitesi, Üniversite, Konya, Güncel, Haberler

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