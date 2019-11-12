Üniversite öğrencileri Mevlid-i Nebi Haftası için sabah namazında buluştu

12.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:48

Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu tarafından Mevlidi Nebevi Haftası nedeniyle "sabah namazında buluşalım" etkinliği düzenledi.



Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu'nun organize ettiği ve her hafta cuma günleri yapılması planlanan etkinlik, öğrenciler tarafından ilgi gördü. Namaz bitiminde yüksekokul öğrencilerine müftülük binasında kahvaltı ikram edilerek, etkinlik son buldu.

SÜ Bozkır Meslek Yüksekokulu spor ve fiziki aktivite dersi öğretmeni Bekir Davulcu, yaptığı açıklamada, "Yüksekokul olarak organize ettiğimiz bu etkinlikte, öğrencilerimizin hem cuma gününün hemde sabah namazının feyz ve bereketinden faydalanması sağlandı.Her zaman olduğu gibi bu etkinliğimizde de bizlere desteklerini sunan sayın Kaymakamımız Oltan Bayraktar'a, Belediye Başkanı Sadettin Saygı'ya, Yüksek Okul Müdiremiz Dr. Öğretim Üyesi Ahu Cavlazoğlu Davulcu'ya ve İlçe Müftüsü Seyit Böğet'e teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA