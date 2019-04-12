Üniversite Öğrencileri Mehmet Çavuş'u Unutmadı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri, daha önce belgeselini çektikleri Çanakkale gazisi Kırşehirli Mehmet Çavuş'un Çiçekdağı ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Radyo ve Televizyon Programcılığı öğrencileri, Çiçekdağı ilçesine bağlı Safalı köyündeki Mehmet Çavuş'un mezarını ziyaret ederek dua okudu.

Mehmet Çavuş'un hayatını konu alan 26 dakikalık belgesel çekerek Türkiye'ye tanıtılmasına katkı yapan öğrenciler, vefa örneği sergileyerek Çanakkale gazisini bu yıl da unutmadı.

Öğrenciler, Mehmet Çavuş'un mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuttu.

Kaynak: AA