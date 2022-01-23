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Üniversite öğrencileri karda mahsur kalan araçlara yardım etti

Üniversite öğrencileri karda mahsur kalan araçlara yardım etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'nın Taşova ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ulaşımda aksamalar meydana geldi.

AMASYA (İHA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ulaşımda aksamalar meydana geldi. Kar yağışıyla birlikte yola hazırlıksız çıkan sürücüler, yolda mahsur kaldı. Birçok araç sürücüsü zor anlar yaşadı.

Kar yağışı nedeniyle yollar beyazla kaplanırken, araçlar ise patinaj yaparak çıkamadı. Üniversite öğrencileri, yolda kalan araçları iterek çıkartmaya çalışırken, bazı araçlar ise çıkamayınca zincir takmak zorunda kaldı. Taşova'da Yüksel Akın Meslek Yüksekokulunda okuyan üniversite öğrencileri, zorluk yaşayan sürücülerin imdadına yetişerek onlara yardımcı oldu. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Üniversite, Tragger, Amasya, kar, 3. Sayfa, Haber

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