Üniversite Öğrencileri Harçlıklarıyla Film Çekti

AHMET SERTAN USUL - Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünün dört öğrencisi, limon ve fındık bahçelerinin yanı sıra inşaatlarda çalışarak biriktirdikleri parayla film çekti.



İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Nazmi Gülnar, Alişan Yılmaz, İsmail Eser ve Oğuzhan Çiçek orta metrajlı film çekmek için derslerden artakalan zamanlarda çalışarak para biriktirdi. Stephen King'in "Karanlık Öyküler" kitabındaki "Her Şey Olacağına Varır" öyküsünden senaryolaştırılan orta metrajlı "Zorba" filminin uyarlama, görüntü yönetmenliği, kurgu ve yapım aşamalarında dört arkadaş birlikte çalıştı.



Filmin yönetmenliğini yapan üçüncü sınıf öğrencisi Nazmi Gülnar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'ya üniversite eğitimi için geldiklerini belirterek, çekim aşamalarında bazı zorluklar yaşadıklarını anlattı.



Çekimlere başlamadan önce film bütçesini oluşturduklarını ifade eden Gülnar, "Öğrenci olduğumuz için elimize geçen para geçinmeye ancak yetiyordu. Film için de para ihtiyacı doğdu. Hazırlık sürecinin ardından Silifke'ye gittiğimde para biriktirmek için limon bahçesinde çalıştım. Diğer arkadaşlar da destek oldular. Bir arkadaşım inşaatta, diğer arkadaşım fındık bahçesinde çalıştı." dedi.



Filmin yardımcı yönetmenliğini yapan Alişan Yılmaz da, çalışmalara başlamadan önce orta metrajlı bir film çekmenin zorluklarını bildiklerini dile getirerek, üç bin lira olarak planlanan film bütçesini karşılamanın kendilerini en çok zorlayan konu olduğunu kaydetti.



Arkadaşlarıyla yaz boyunca para biriktirdiklerini vurgulayan Yılmaz, "Arkadaşlarım daha az kitap aldılar, daha az yemek yediler, daha az sinemaya gittiler. Herkesin yazı eğlence bakımından kötü geçti ama çok zorlu ve emek harcanan bir sürecin ardından filmimiz ortaya çıktı." dedi.



Filmde üniversiteden arkadaşları da rol aldı



Filmin başrol oyunculuğunu yapan son sınıf öğrencisi Özkan Bükücü de, arkadaşı Nazmi Gülnar'ın okuduğu hikayeleri sürekli senaryolaştırdığını belirterek, projeye destek olmak için sınıf arkadaşlarıyla filmde rol aldıklarını söyledi.



Canlandırdığı başrol karakterine ilişkin filmde pek çok sahne bulunduğunu ifade eden Bükücü, öğrencilik hayatında orta metrajlı film projesinde yer almanın önemli bir tecrübe olduğunu kaydetti.



Film Kızılırmak Sinemasında gösterildi



Dört öğrencinin, Gazi Üniversitesince sağlanan teknik ekipmanlarla çektiği 37 dakikalık psikolojik gerilim türündeki "Zorba" için Kızılırmak Sineması'nda tek seferlik sembolik bir gösterim de yapıldı. Gösterime dört öğrencinin arkadaşları ve üniversiteden öğretim üyeleri katıldı.



Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, öğrencileri kısa filmler çekmeleri için sürekli teşvik ettiklerini ve onlara destek verdiklerini belirterek, "Öğrencilerimiz daha da ileri gitmişler ve hiçbir destek almadan kendi imkanlarıyla orta metrajlı film çekmişler. Ben de bugün onları tebrik etmek amacıyla buraya geldim." dedi.



Teorik bilgilerin, öğrencilerin mezuniyetlerinin ardından iş bulmaları için yeterli olmadığını vurgulayan Türk, öğrencilerin kendilerini stajlar aracılığıyla geliştirmeye çalıştığını kaydetti. Türk, "Bu öğrencilerimizin çektikleri film vesilesiyle, kendilerinin eksikliklerini ve artılarını görerek diğer öğrencilere hem rehberlik edeceklerini hem de alana katkı sağlayacaklarını düşünüyorum." diye konuştu.