Üniversite kayıt tarihleri ne zaman 2021? Üniversite kayıtları ne zaman? Üni kayıt tarihleri belli oldu mu?

YKS 2021 tercih sonuçlarının açıklandı!. Tercih sonuçlarının ardından adaylar, Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? YÖK üniversite kayıt tarihleri ne zaman? gibi soruların cevapları merak edecek. Peki, Üniversite kayıtlar ne zaman başlayacak? 2021 Üniversite kayıtları ne zaman olacak? Üni kayıt tarihleri açıklandı mı? Üniversite kayıt tarihleri hakkında bilgiler sizlerle...

Üniversite kayıt tarihleri ne zaman 2021? Üniversite kayıtları ne zaman? Üni kayıt tarihleri belli oldu mu? Üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır? Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), üniversite kayıt tarihi hakkında açıklamada bulundu mu? Üniversite kayıtları hangi tarihlerde yapılacak? Resmi açıklama geldi mi? Üni kayıt işlemleri nasıl ve nereden yapılır?

YKS TERCİHLER AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite kayıt işlemleri 1-7 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar (e-Kayıt) ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılabilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

e-Kayıt yapacak öğrenciler, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu sayfadan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden elektronik kayıt işlemini yapabilecekler. T:C: kimlik numarası ve e-devlet şifresi yeterli olacaktır.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.trinternetadresinde görülebilecektir.Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.