Unicorn ne demek? Getir Unicorn olan ikinci şirket oldu
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Unicorn ne demek? Getir Unicorn olan ikinci şirket oldu

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Unicorn ne demek? Getir Unicorn olan ikinci şirket oldu

Unicorn ne demek, nedir sorusu merak edilmeye başladı. Getir Türkiye'nin 2. 'unicorn'u oldu. Getir'in Kurucusu Nazım Salur, şirketin, 300 milyon dolarlık yatırımla 2.6 milyar dolar değerlemeye ulaştığını açıkladı. İşte Unicorn şirket anlamı ve detayları...

UNİCORN NE DEMEK?

Unicorn, mitolojik tek boynuzlu at. Kafasının ortasından düz bir boynuz çıkar. Saf ve masum olduğuna, kanı içildiğinde kişiyi ölümsüz kıldığına, bu nedenle öldürmenin lanet getireceğine inanılan efsanevi bir hayvan. Latince ismi olan Unicorn; "bir-tek" anlamına gelen uni- ve boynuz anlamına gelen cornus sözcüklerinden türemiştir (Türkçe karşılığı Tekboynuz'dur). Yine bir efsaneye göre, sadece bakire kızların yanına yaklaşır ve bu şekilde yakalanabilir.

UNİCORN ŞİRKET

Unicorn, girişimcilik dünyasında da kullanılan bir tabirdir. Unicorn girişim olabilmek için en az bir milyar dolar değerlemeye ulaşmak gerekmektedir. 10 milyar dolar seviyesine ulaşan girişimler ise 'Deacorn' olarak ifade edilmektedir.

Türkiye'de unicorn girişim olarak nitelendirilebilecek ikinci yatırım ise 'Getir' olmuştur. 2,6 milyar dolar olarak değerlenen Getir'den önce Peak Games 1,8 milyar dolar değerleme ile ilk unicorn olarak nitelendirilmişti.

Türkiye'deki Unicorn Girişimler

Mayıs 2020'ye kadar Türkiye'den herhangi bir unicorn girişim çıkmamıştı. Ancak 2010 yılında Sidar şahin tarafından kurulan İstanbul merkezli mobil oyun şirketi Peak Games, 1,8 milyar dolara ABD'li oyun devi Zynga'ya satılmasıyla ilk unicorn girişimimizi böylece çıkarmış olduk.

- Ramazan Eles
Ramazan Eles
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