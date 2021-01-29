UNHCR'nin Pakistan'da maddi destekte bulunduğu Afgan mülteci aile sayısı 75 bine ulaştı
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UNHCR'nin Pakistan'da maddi destekte bulunduğu Afgan mülteci aile sayısı 75 bine ulaştı

29.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:18
UNHCR'nin Pakistan'da maddi destekte bulunduğu Afgan mülteci aile sayısı 75 bine ulaştı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR), Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nakdi yardımda bulunduğu Afgan mülteci aile sayısı 25 bin artarak 75 bine ulaştı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR), Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nakdi yardımda bulunduğu Afgan mülteci aile sayısı 25 bin artarak 75 bine ulaştı.

UNHCR Pakistan'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, başkent İslamabad'daki UNHCR ofisinde Pakistan Eyalet ve Sınır Bölgeleri Bakanlığı ile iş birliği dahilinde Kovid-19'dan etkilenen 75 bin Afgan mülteci aileye nakdi yardım yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bir seferliğe mahsus olmak üzere ailelere 75 dolar yardımda bulunulduğu, bu desteğin ailelerin acil ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra dayanışmaya da işaret ettiği kaydedildi.

10 Kasım 2020'den bu yana destekte bulunulan aile sayısının 25 bin arttığı bilgisi paylaşıldı.

UNHCR'den 10 Kasım 2020'de yapılan açıklamada, 50 bin Afgan mülteci aileye nakdi yardımda bulunulduğu duyurulmuştu.

UNHCR, Pakistan'da 1,4 milyonun üzerinde kayıtlı Afgan mültecinin bulunduğunu belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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