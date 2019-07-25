UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Oğuz'dan Pekmezci'ye ziyaret

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret etti.

Oğuz, makamında ziyaret ettiği Pekmezci'ye Dede Korkut'un UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine kabulüne dair sertifikayı takdim etti.

UNESCO Genel Direktörlüğü Somut Olmayan Miras İhtisas Komitesi'nin geçen sene Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak dosyası olan Dede Korkut'u, Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine kabul ettiğini anımsatan Oğuz, "Bunu da genel direktörün imzasıyla berat olarak milli komisyonumuza ve devletimize takdim etti. Bende gururla ve memnuniyetle Dede Korkut kültürünü iyi ve güçlü bir şekilde yaşatan Bayburt ilimize ve tabi ki Bayburt'umuzun Belediye Başkanına takdim ediyorum." dedi.

Pekmezci ise Oğuz'a teşekkür ederek, "Büyük mutluluk duyuyorum. UNESCO'nun Türkiye temsilcisi olarak size Bayburt halkı adına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA