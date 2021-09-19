UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde yangın çıktı

Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Diyarbakır'ın Hevsel Bahçelerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangının çıktığı bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, dumanlar şehir merkezinden görülüyor. Yangının neden çıktığının henüz tespit edilemediği belirtildi.

700 HEKTAR ALANI KAPLIYOR

Tarihi 7 bin yıl öncesine dayanan Hevesel Bahçeleri'nin kapladığı alan yaklaşık 700 hektar olarak biliniyor.