Uncharted Xbox Kullanıcıları ile Buluşuyor

Kimi Sony hayranları Uncharted'ın PC çıkışı konusunda firmaya hala sinirli kalırken Uncharted Xbox markası ile tam olarak düşündüğünüz şekilde olmasa da buluşmaya geliyor.

Microsoft ve Sony firmaları Xbox ve Playstation markaları üzerinden çok uzun yıllardır mücadele içinde. Bu mücadele sürecinde ise kozlarını güçlendirmek için çeşitli özel oyunlar, seriler çıkardılar. Playstation tarafında bu özel serilerden en önemlilerinden biri hiç şüphesiz Uncharted. 4 oyunu ile 2007'den beri Playstation oyuncularının beğenisini toplayan Uncharted markası bu başarıyı daha da ileriye taşıyarak beyaz perdede sinema severlerle buluştu. Bugün bahsedeceğimiz Uncharted Xbox ilişkisi de temelde bu beyaz perde adaptasyonuna dayanıyor.

Uncharted markası 2022 yılında yapacağı PC çıkışı ile fazlasıyla gündemdeyken geçtiğimiz günlerde serinin beyaz perde adaptasyonu olan aynı isimli filmin çıkışı ile gündemdeki yerini sağlamlaştırdı. Geçtiğimiz hafta çıkış yapan film IMBb'de bu yazının yazıldığı an itibarı ile 6.7 puan ile yer alıyor. Tabii ki bu filmin gösterimi beyaz perde ile sınırlı kalmayacak. Uncharted filmi çok yakında Blu-Ray olarak da satışa sunulacak. Blu-Ray disk olarak satışa sunulan film ise oyunları ile olmasa da bir şekilde Uncharted ve Xbox isimlerinin yan yana gelmesi demek. Eğer Blu-Ray diski satın alıp bunu Xbox konsolunuzda çalıştırırsanız yıllardır birbiri ile mücadele içinde olan iki markayı bir araya getirmiş olacaksınız.

Uncharted filminin Blu-Ray versiyonu hakkında detaylar ise henüz tam olarak açıklanmadı. Kesin olarak bilinen özelliği 4K UHD olarak gelmesi olan Uncharted Blu-Ray versiyonunun ne çeşit ekstra içerikler, sahneler içereceği belli olmasa da film hakkında belgesel tadında kısa içerikler, oyuncular ile röportajlar gibi içerikler bu diskte yer alması muhtemel ekstralar olacak.

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