Uncharted Filmi

17.08.2019 08:57

Konsol oyunlarının Indiana Jones'u sayılan Nathan Drake'in hikayesini anlatan 'Uncharted: Drake's Fortune'ın başrolünde 'Dövüşçü' Tom Holland olacak. Filmde Nathan Drake rolünü oynayacak olan Tom Holland'ın yanı sıra Bryan Cranston da filmde rol alıyor.



Yönetmen: Dan Trachtenberg

Senaryo: Joe Carnahan, Rafe Judkins

Oyuncular: Tom Holland, Bryan Cranston

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Uncharted

Yapımcı Firma: Atlas Entertainment

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 25.12.2020

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Kaynak: InterSinema.com