Uncharted Filmi
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Konsol oyunlarının Indiana Jones'u sayılan Nathan Drake'in hikayesini anlatan 'Uncharted: Drake's Fortune'ın başrolünde 'Dövüşçü' Tom Holland olacak. Filmde Nathan Drake rolünü oynayacak olan Tom Holland'ın yanı sıra Bryan Cranston da filmde rol alıyor.
Yönetmen: Dan Trachtenberg
Senaryo: Joe Carnahan, Rafe Judkins
Oyuncular: Tom Holland, Bryan Cranston
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Uncharted
Yapımcı Firma: Atlas Entertainment
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 25.12.2020
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